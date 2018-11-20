Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu bildirildi. Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz' ın öldüğü belirtildi.
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Denizli Çardak Havalimanı'ndan kalkıp bir süre sonra düştüğü tespit edilen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice mahallesinde bulunduğu bildirildi. Uçağın içindeki pilotlardan Merve Altun ve Hamdi Yılmaz' ın öldüğü belirtildi.
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