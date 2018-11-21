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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Ak Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel  AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Ak Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

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