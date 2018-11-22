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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

  DHA: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili davada firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 

DHA: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili davada firari 9 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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