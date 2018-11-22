DHA: Savc\u0131 Mehmet Selim Kiraz'\u0131n \u015fehit oldu\u011fu olayla ilgili davada firari 9 san\u0131k hakk\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclten \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na, tutuklu san\u0131klar\u0131n ise tutukluluk hallerinin devam\u0131na karar verildi.PARTNER\u0130stanbul'a bir de b\u00f6yle bak\u0131n! \u0130nanamayacaks\u0131n\u0131zD\u00fc\u015fen u\u00e7akta \u00f6len Merve'nin babas\u0131ndan arkada\u015flar\u0131na: Ben sizi d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne \u00e7a\u011f\u0131racakt\u0131mMuharrem \u0130nce Twitter'dan TRT'ye tepki g\u00f6sterdi! Verdi\u011fi telefon numaras\u0131 sosyal medyay\u0131 sallad\u0131
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