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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 18  (13 Sağ, 5 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 18 (13 Sağ, 5 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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