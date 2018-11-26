\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Son 1 haftada i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde toplam 18 (13 Sa\u011f, 5 Teslim) ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNEROlay hi\u00e7 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi de\u011fil! \u0130\u015fte foto\u011fraflarla rezil olmu\u015f insanlarI\u011fd\u0131r'da s\u0131n\u0131r karakoluna roketli sald\u0131r\u0131Ba\u015fsavc\u0131l\u0131ktan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131: 48'i asker, \u00e7ok say\u0131da g\u00f6zalt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum