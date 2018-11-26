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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Savcı Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Savcı Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Nazik in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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