DHA: Hava Kuvvetleri eski savc\u0131s\u0131, emekli hakim albay Ahmet Zeki \u00dc\u00e7ok, Kayseri 2'nci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen 3 Astsubay' a hipnozla i\u015fkence yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada beraat etti..PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan \u00fcnl\u00fcler \u2018Sakl\u0131 cennet\u2019 Boraboy G\u00f6l\u00fc'nde k\u0131\u015f g\u00fczelli\u011fiAt\u0131k varilleri saks\u0131, soba ve \u00e7\u00f6p konteynerine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcyor
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