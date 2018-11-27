DHA: Batman'da \u00f6zel harekat polisleri ile ter\u00f6ristler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada yaralanan polis, hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak \u015fehit oldu.PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan \u00fcnl\u00fcler \/\/ek foto\u011fraf 2 \/\/ '\u00c7ingene k\u0131z\u0131' mozai\u011finin kay\u0131p par\u00e7alar\u0131 T\u00fcrkiye'ye getirildiBatman'da \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131! Ac\u0131 haber geldi
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