D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "ABD\u2019nin Suriye\u2019den \u00e7ekilme karar\u0131 s\u00fcrpriz oldu ama isabetli bir s\u00fcrpriz oldu. Rusya'ya \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde bir ziyaret yapaca\u011f\u0131z."Manisa\u2019da tek g\u00f6zl\u00fc, burunsuz ve \u00e7enesiz do\u011fan buza\u011f\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u0130stanbul'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131Menlik: Hem \u00e7evre, hem de tar\u0131m ciddi anlamda S.O.S veriyor