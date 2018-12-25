D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "FBI\u2019\u0131n FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131n\u0131 ciddiye al\u0131yorum . New Jersey\u2019de bir imam\u0131n tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 New York\u2019ta vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bize s\u00f6yledi."Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yorVan ve Bitlis'te kar, 337\u00a0yerle\u015fim biriminin yolunu kapatt\u0131Cem Uzan, Ankara'yla anla\u015fmak istiyor
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