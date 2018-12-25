D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "FBI\u2019\u0131n FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131n\u0131 ciddiye al\u0131yorum . New Jersey\u2019de bir imam\u0131n tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 New York\u2019ta vatanda\u015flar\u0131m\u0131z bize s\u00f6yledi."Manisa\u2019da tek g\u00f6zl\u00fc, burunsuz ve \u00e7enesiz do\u011fan buza\u011f\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Fikirtepe'de kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00e7ilesiVan ve Bitlis'te kar, 337\u00a0yerle\u015fim biriminin yolunu kapatt\u0131
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