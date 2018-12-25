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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI’ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum .

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FBI’ın FETÖ soruşturmasını ciddiye alıyorum . New Jersey’de bir imamın tutuklandığını New York’ta vatandaşlarımız bize söyledi."

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