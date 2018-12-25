Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Y\u0131lba\u015f\u0131ndan itibaren elektrik fiyatlar\u0131nda konutlarda y\u00fczde 10 indirim yap\u0131lacak. Do\u011falgazda da y\u00fczde 10'luk indirim olacak."Dudak prosed\u00fcrleri hakk\u0131nda yanl\u0131\u015f bilinenlerHem\u015firelik Fak\u00fcltesi'ne profes\u00f6r al\u0131m\u0131nda 'Veterinerlik Mikrobiyoloji' \u015fart\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131Helikopter kazas\u0131nda a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015ft\u0131
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