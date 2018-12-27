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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz."   

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "GSS Prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyen vatandaşlarımızın gecikme cezalarını siliyoruz."

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
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