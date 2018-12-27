Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: "GSS Prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 y\u0131lsonuna kadar \u00f6deyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n gecikme cezalar\u0131n\u0131 siliyoruz."Fark\u0131nda de\u011filsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sak\u0131n bunu yapmay\u0131nHayvanat bah\u00e7esinin sakinleri, yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarla k\u0131\u015f\u0131 daha rahat ge\u00e7iriyorA\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 yapt\u0131ramad\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pekleri al\u0131nacak
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