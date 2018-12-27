Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: "GSS Prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 y\u0131lsonuna kadar \u00f6deyen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n gecikme cezalar\u0131n\u0131 siliyoruz."Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yor\u0130\u00e7 sava\u015ftan ka\u00e7an Afgan gencin hayali doktor olmakEngelli \u00e7ocuklardan "Manast\u0131r T\u00fcrk\u00fcs\u00fc" duyguland\u0131rd\u0131
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