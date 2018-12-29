DHA: HAKKAR\u0130 \u015eemdinli'de Mirgasec \u00fcs b\u00f6lgesi yak\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi sonucu bir uzman \u00e7avu\u015f \u015fehit oldu. Yaral\u0131 kurtar\u0131lan bir te\u011fmen ise tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.Kargalar \u00f6ld\u00fckten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu s\u0131rr\u0131 \u00e7\u00f6zemiyor'Bu feci bir \u015fey! Sandvi\u00e7\u00e7i d\u00fckkan\u0131 gibi...'Kocadon: Mandalina bah\u00e7eleri kat kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 m\u00fcteahhitlere veriliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum