Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Ak Parti Akyurt Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Hilal Ay\u0131k. Ak Parti Alt\u0131nda\u011f Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 As\u0131m Balc\u0131. Ak Parti Aya\u015f Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Burhan Demirba\u015f."Kimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u00d6l\u00fcme terk edilen yaral\u0131 at, tedaviye al\u0131nd\u0131Kanser tedavisi g\u00f6ren Ayla, ya\u015fama tutunamad\u0131
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