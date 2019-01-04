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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "4 gündür uygulamaya geçildi. Görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı. Derdimiz para değil çevreye olan tahribatı en aza indirmek."

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