\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum: "4 g\u00fcnd\u00fcr uygulamaya ge\u00e7ildi. G\u00f6r\u00fcyoruz ki plastik po\u015fet kullan\u0131m\u0131 y\u00fczde 50 azald\u0131. Derdimiz para de\u011fil \u00e7evreye olan tahribat\u0131 en aza indirmek."PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131za \u00f6yle \u015feyler gelecek ki!Mevl\u00fct \u00d6ztekin Ka\u011f\u0131thane Te\u015fkilat\u0131 ile bir araya geldiEk foto\u011fraflar\/\/\u0130stanbul'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131
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