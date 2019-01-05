DHA: Ukrayna'da T\u00fcrk k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle aranan H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Pendik Kurtk\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda kurus\u0131k\u0131 tabanca ve b\u0131\u00e7akla yakaland\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 y\u00fcz gerdirme ameliyat\u0131n\u0131 kaydetti!A\u011fa\u00e7ta ipe dolanan s\u0131\u011f\u0131rc\u0131k 24 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131Kuzey Irak \u015fehidi son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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