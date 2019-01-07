\u015eanl\u0131urfa' n\u0131n Suru\u00e7 il\u00e7esi'nde i\u015f\u00e7ileri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs ile \u00f6\u011frenci servisinin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re; 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 14 ki\u015fi yaraland\u0131.PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131za \u00f6yle \u015feyler gelecek ki!Tokat'ta e\u011fitim ve ula\u015f\u0131ma kar engeliPlatonik a\u015fk cinayetinin korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri!
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