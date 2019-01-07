HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden  tehlike sinyali alınması üzerine  Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından  başlatılan  arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutunlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettabat sayısı 4'e yükselmiştir. Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığın’ca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Gemi kaptanının kamarasında ölü bulunmasıGemi kaptanının kamarasında ölü bulunması
Çeşme'de kurulması planan JES için bilirkişiler olumsuz görüş sunduÇeşme'de kurulması planan JES için bilirkişiler olumsuz görüş sundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Poroşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Şoke eden iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Kangal köpek drone'a bakın nasıl kafa tuttu?

Samsun'da gemi battı! Tehlike sinyali geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

'Tehlike sinyali' geldi, Sahil Güvenlik harekete geçti

Mersin'de eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü? Savcılık'tan açıklama geldi

Kayseri'de Mehmet Özer'i köpekler mi öldürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.