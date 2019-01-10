Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile g\u00f6r\u00fc\u015fen CHP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu: "'Cumhurba\u015fkan\u0131 taraf\u0131n\u0131zdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. G\u00fcl\u00fcmsedi."PARTNER\u00d6nce \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak denize girdi sonra da...\u00d6nce tahliye sonra yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131! Eren Erdem'in avukatlar\u0131 harekete ge\u00e7tiCHP'nin Bursa aday\u0131 Bozbey gazetecilerle bulu\u015ftu
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