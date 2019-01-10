Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile g\u00f6r\u00fc\u015fen CHP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu: "'Cumhurba\u015fkan\u0131 taraf\u0131n\u0131zdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. G\u00fcl\u00fcmsedi." Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri\u00d6nce tahliye sonra yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131! Eren Erdem'in avukatlar\u0131 harekete ge\u00e7tiCHP'nin Bursa aday\u0131 Bozbey gazetecilerle bulu\u015ftu
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