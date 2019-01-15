HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır. Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk."

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Yazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyorYazın çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk ediliyor
Çanakkale Boğazı, hayalet ağlardan temizlendiÇanakkale Boğazı, hayalet ağlardan temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için karanlıkta oturuyor

150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

'Tespit ettik' dedi, gündemi sarsacak o rakamı açıkladı!

Sanıktan skandal sözler: Gülen aldığı kararları peygamberle istişare etmiş!

Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.