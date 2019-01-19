Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, ''15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'nde 15 bin 213 personel ihra\u00e7 edildi, 6 bin 838 ki\u015fi hakk\u0131nda idari ve adli i\u015flemler s\u00fcr\u00fcyor.''PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaK\u00fc\u00e7\u00fck yelkencilerden gece \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131'nda teleferik projesi ihaleye \u00e7\u0131k\u0131yor
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