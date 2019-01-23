DHA - TSK: Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzii ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
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