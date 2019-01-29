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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

Konya' nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde  anne ve 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş  olarak bulundu..

Konya' nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde anne ve 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu..

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