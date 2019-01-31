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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

DHA: Ulaştarma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

DHA: Ulaştarma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.

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