Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralı

Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

