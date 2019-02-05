Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD bize verdiği sözleri tutmaz, güvenli bölgeye katkı sunmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Münbiçte'ki teröristler bir kaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer."



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