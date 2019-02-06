DHA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: (Kartal'daki çökme) 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı kurtarıldı.
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