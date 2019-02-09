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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:09 | Son Güncelleme

DHA: Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi.

DHA: Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi. Bazı ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

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