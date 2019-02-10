Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun. Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz.
İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum