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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda,  72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

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