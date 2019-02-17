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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa'da MİT ile  Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı  bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu  2 terörist ve  bu kişilere yardım yataklık  eden Irak uyruklu 2  kişi yakalandı..

Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı..

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Seyyah berberSeyyah berber
Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılarKırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar
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