Bursa'da M\u0130T ile Emniyet'in ortak operasyonuyla k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fcltenle aranan DEA\u015e ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 2 ter\u00f6rist ve bu ki\u015filere yard\u0131m yatakl\u0131k eden Irak uyruklu 2 ki\u015fi yakaland\u0131..Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren kaza kamerada! S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc k\u00f6pr\u00fcden a\u015fa\u011f\u0131 u\u00e7tuSeyyah berberK\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fcltenle aran\u0131yorlard\u0131, Bursa'da yakaland\u0131lar
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