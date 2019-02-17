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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur  (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.

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