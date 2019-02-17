İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.
'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!
İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Okuyucu Yorumları 0 yorum