Hatay Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa Ate\u015f, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc binas\u0131nda intihar giri\u015fiminde bulundu. A\u011f\u0131r yaralanan Ate\u015f, Hatay Devlet hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131..PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini b\u00fcy\u00fctt\u00fckManisa'daki festivalde 5 ton hamsi da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131
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