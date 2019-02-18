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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek.

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