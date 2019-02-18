DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yarın sabah da ilk işim görevi Meclis Başkanvekili Celal Adan'a teslim etmek.
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