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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:22 | Son Güncelleme

DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. 

DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

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