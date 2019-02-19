DHA: Deniz ulaşımına sis engeli. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
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