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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
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