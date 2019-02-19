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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

DHA - Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA - Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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