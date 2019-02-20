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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:04 | Son Güncelleme

DHA : Şehir Hatları:  Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.

DHA : Şehir Hatları: Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.

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