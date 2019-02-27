DHA: Tuzla'daki kokuyla ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan vidanj\u00f6r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc C.A. adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131 300 y\u0131ll\u0131k \u0130sa heykelinin kal\u00e7as\u0131ndan gizli not \u00e7\u0131kt\u0131! 'Bu inan\u0131lmaz'Akdeniz'de petrol ve do\u011fal gaz aramas\u0131 ba\u015fl\u0131yorTrenin \u00f6n\u00fcne atlayan liseli Ay\u00e7a'dan sokak hayvanlar\u0131 vasiyeti (2)
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