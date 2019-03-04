DHA: Osman Kavala'n\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 16 ki\u015fi hakk\u0131nda Gezi Park\u0131 eylemlerine ili\u015fkin haz\u0131rlanan iddianame, \u0130stanbul 30. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi taraf\u0131ndan kabul edildi.PARTNER Kim oldu\u011funu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131? O art\u0131k T\u00fcrkiye'nin en \u00fcnl\u00fc isimlerinden biriBa\u015fkentte "tahliye ve kurtarma tatbikat\u0131"Maslak'ta dere yata\u011f\u0131na u\u00e7an arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc
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