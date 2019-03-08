Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye Ermenileri Patri\u011fi Mesrob Mutafyan\u2019\u0131n vefat\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Patrikvekili Ba\u015fpiskopos Aram Ate\u015fyan\u2019\u0131 telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerIsparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri\u2019nde T\u00fcrkiye birincisi olduAK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dcnal, Antalya\u2019da kad\u0131nlara \u00e7i\u00e7ek hediye etti
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