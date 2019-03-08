Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye Ermenileri Patri\u011fi Mesrob Mutafyan\u2019\u0131n vefat\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Patrikvekili Ba\u015fpiskopos Aram Ate\u015fyan\u2019\u0131 telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. \u0130\u00e7inden ses geliyordu! O mezar\u0131 kaz\u0131nca g\u00f6zlerine inanamad\u0131larIsparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri\u2019nde T\u00fcrkiye birincisi olduAK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dcnal, Antalya\u2019da kad\u0131nlara \u00e7i\u00e7ek hediye etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum