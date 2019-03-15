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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.

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