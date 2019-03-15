D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Yeni Zelanda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7avu\u015fo\u011flu, g\u00f6r\u00fc\u015fmede mevkida\u015f\u0131na taziyelerini iletip dayan\u0131\u015fma mesaj\u0131 verdi.Her par\u00e7as\u0131 camdan yap\u0131ld\u0131! AK Parti G\u00fcng\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Demir\u2019den do\u011fum g\u00fcn\u00fc s\u00fcrprizi\u0130ncesaz, Ak\u0131ng\u00fc\u00e7 Sahnesinde
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