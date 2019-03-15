D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Yeni Zelanda D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7avu\u015fo\u011flu, g\u00f6r\u00fc\u015fmede mevkida\u015f\u0131na taziyelerini iletip dayan\u0131\u015fma mesaj\u0131 verdi.PARTNERBunu kimse bilmiyordu! G\u00fcnde 1 tane pirin\u00e7 yutarsan\u0131z...AK Parti G\u00fcng\u00f6ren Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Demir\u2019den do\u011fum g\u00fcn\u00fc s\u00fcrprizi\u0130ncesaz, Ak\u0131ng\u00fc\u00e7 Sahnesinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum